Pütz versuchte dann, vor der Weltpresse ihre Gedanken in Worte zu fassen. Er hoffe, dass das Spiel ihr helfen werde, sagte der 35-Jährige am Montagabend anschließend in kleinerer Runde auf Deutsch. "Dass wir im Mixed-Halbfinale sind, ist völlig egal. Die Hauptsache ist, dass sie klarkommt und in den nächsten Wochen weiterspielen kann. So etwas kann zu einem Schneeball, zu einer Katastrophe werden für die nächsten Wochen."