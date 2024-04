Sportarzt Nassar: USA zahlen Missbrauchsopfern Entschädigung

Nassar (60) war mehr als 20 Jahre Arzt des US-Turnverbandes und der Turnerinnen an der Michigan State University. In dieser Zeit soll er 265 Frauen und Mädchen sexuell missbraucht haben, darunter die Olympiasiegerinnen Simone Biles , Aly Raisman und McKayla Maroney. FBI-Chef Christopher Wray hatte im September 2021 in einer Aussage im US-Senat das "unentschuldbare" Versagen seiner Behörde eingeräumt.