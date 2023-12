Noko-Bundestrainer Frenzel: Retter einer ganzen Sportart?

Neu-Bundestrainer Eric Frenzel will um die Zukunft seiner Sportart kämpfen.

Eric Frenzel will in den nächsten Wochen sein Englisch "auf Vordermann" bringen. Das hat nichts damit zu tun, dass der vom Top-Athleten direkt zum Bundestrainer aufgestiegene Frenzel jetzt die Verantwortung für die Nordischen Kombinierer trägt. Vielmehr will der männliche Rekordmedaillengewinner bei nordischen Ski-Weltmeisterschaften einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, die Olympia-Zukunft seiner Sportart zu sichern.