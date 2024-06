Eigentor entscheidet: Frankreich schlägt Österreich 1:0

Österreich hat Frankreich alles abverlangt, aber es reichte nicht ganz. Der Favorit gewann sein EM- Auftaktspiel in der Gruppe D mit 1:0 (1:0). Unglücklich für das Team von Nationaltrainer Ralf Rangnick: Der Siegtreffer ging auf die Kappe seines Schützlings Maximilian Wöber, der in der 38. Minute ein Eigentor köpfte.

Mbappe verletzt sich an der Nase

Davor und danach lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, in dem Frankreich gegen Ende des Spiels einen Schreckmoment erlebte: Kylian Mpappe verletzte sich bei einem Kopfballduell an der Nase und musste in der 90. Minute ausgewechselt werden.