Olympia 2024: Henry lobt FCB-Neuzugang Olise

Wie ein schüchterner Teenager wirkte Michael Olise nach Frankreichs 3:0-Auftaktsieg gegen die USA im olympischen Fußballturnier. Versteckt hinter einem Kollegen ging der 22 Jahre alte Offensivspieler im Stade Vélodrome von Marseille an den Journalisten vorbei. Ein Handtuch hielt er sich sogar vor Mund und Nase - als hoffe er, unerkannt zu bleiben.

Die Gastgeber treffen in der Gruppe A auf die USA.

Erst eine Vorlage, dann ein Tor

Es darf nicht erst seit dem späten Mittwochabend wohl die Prognose gewagt werden, dass der in London aufgewachsene Olise in der kommenden Saison beim FC Bayern weniger durch Worte auffallen wird, sondern eher durch Taten.

Olise ist einer, der lieber mit seinen Füßen spricht. Wie im zunächst zähen USA-Spiel, dem er die entscheidenden Impulse gab und damit seine Mannschaft zum Sieg führte. Zunächst bediente er Alexandre Lacazette vorm 1:0. Kurz darauf traf Olise bei seinem Olympia-Debüt mit seinem starken linken Fuß fast aus dem Stand heraus per Schlenzer aus knapp 20 Metern zum 2:0.

"Er hat die Qualität, ein Spiel zu verändern"

"Er presst, er arbeitet hart, er hilft dem Team. Er kommt und stellt Fragen: 'Können wir so oder so Druck machen?' Er ist kein Typ, der einfach nur den Ball haben will", sagte Henry.