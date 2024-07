Kaderumbau beim FC Bayern: Mehr ein Kommen als ein Gehen

Weitere Zugänge sind angedacht, als sehr interessiert gilt der FC Bayern am Mittelfeldspieler Xavi Simons, 21, und an Leverkusens Innenverteidiger Jonathan Tah, 28. Bei Simons, der am Mittwoch mit den Niederlanden im EM-Halbfinale gegen England steht und in der vergangenen Saison von Paris Saint-Germain an RB Leipzig ausgeliehen war, ist eine weitere Leihe im Gespräch. Beim deutschen Nationalspieler Tah konnte noch keine Einigung über die Ablöse erzielt werden. Leverkusen zeigt in den Verhandlungen offenbar Härte.