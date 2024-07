Olympia 2024: Beachvolleyball - Party unterm Eiffelturm

Es ist gerade mal 10 Uhr am Morgen, doch die Party bereits in vollem Gange. Techno-Beats, klatschende, mitsingende und tanzende Fans, 27 Grad Celsius, blauer Himmel - und Weltklasse-Sport: Bienvenue im "Stade Tour Eiffel", einem der angesagtesten Spots dieser Olympischen Spiele von Paris.

Strand-Feeling mit Party-Musik

Nach der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris mit der Entzündung des olympischen Feuers ist der Ballon mit der Flamme die Topattraktion in der Stadt des Lichts.

Ludwig/Lippmann: Weiterkommen noch machbar

"Beim Warm-up nochmal 'Mama' gerufen"

Paris sind die fünften Sommerspiele für Ludwig. Die gebürtige Berlinerin hat schon so viel gesehen - und alles gewonnen. Sie ist 2016 an der Copacabana von Rio mit Kira Walkenhorst Olympiasiegerin geworden und ein Jahr später in Wien Weltmeisterin. Beide prägten in jenen Jahren ihren Sport, waren die deutschen Gesichter des Beachvolleyballs und wurden zweimal "Mannschaft des Jahres".