Olympia 2024: Nächstes Dressur-Gold für Deutschland

Es war der nächste große Erfolg in Versailles für die deutsche Dressur-Équipe bei den Olympischen Spielen in Paris. Nach Gold im Mannschaftswettbewerb gab es auch im Einzel das glänzende Edelmetall - und zwar für Jessica von Bredow-Werndl mit ihrer Stute Dalera. Sie verwies ihre Mannschaftskollegin und deutsche Rekord-Olympionikin Isabell Werth mit ihrer erst zehnjährigen Wendy auf den Silber-Rang. Von Bredow-Werndl wiederholte damit ihren Olympiasieg von 2021 in Tokio und hat nun auch schon bereits vier olympische Goldmedaillen in ihrer Sammlung. Bronze ging an Charlotte Fry (Großbritannien) auf Glamourdale.