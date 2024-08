Olympia 2024: Spiel um Bronze - Letzter Lohn für Hrubesch?

Deutscher Fußball hat Hrubesch viel zu verdanken

Im Viertelfinale gegen Kanada ging es ins Elfmeterschießen, im Halbfinale gegen die USA kam in der Verlängerung das Aus. Reicht es noch einmal für einen finalen Kraftakt, um nach 2000, 2004 und 2008 zum Trostpreis zu greifen, als die Frauen jeweils auch mit Bronze heimkehrten? Ersatzkapitänin Giulia Gwinn sagte: "Vom Willen her sind wir alle bereit und wollen auf keinen Fall mit leeren Händen nach Hause fahren."

2016 in Rio de Janeiro mit Silber dekoriert

Davor werden Teile der DFB-Delegation nach Paris reisen, in die Herzkammer der Spiele, wovon der Trainer ja allen vorgeschwärmt hat, weil er das 2016 in Rio de Janeiro erlebte, als Hrubesch die Männer zu Silber führte. Zur Abschlussfeier will er auf jeden Fall. Und am besten auch Einlass ins olympische Dorf erhalten: "Vielleicht kriegen wir eine Chance auf eine Tageskarte."