Olympia 2024: Deutsche Handballer spielen um Gold

Andreas Wolff mit 22 Paraden

Vor rund 20.000 Zuschauern bot der Torhüter eine grandiose Vorstellung. Ob mit dem Arm, mit dem Bein auf Kopfhöhe oder mit der Schulter: Mit 22 Paraden und einer Quote, die lange Zeit über 50 Prozent lag, trieb der Keeper die spanischen Schützen zur Verzweiflung - und ebnete den Weg ins Finale.

Zum besten deutschen Werfer avancierte erneut Viertelfinal-Held Renars Uscins, der seine sechs Treffer allesamt in der zweite Hälfte erzielte.

Im Endspiel am Sonntag (13.30 Uhr/ ZDF-Livestream ) kann die junge deutsche Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason nun Geschichte schreiben: Gegen Weltmeister Dänemark oder Slowenien, die sich heute ab 21.30 Uhr (ZDF-Livestream ) im zweiten Halbfinale gegenüberstehen, geht es um den ersten Olympiasieg seit dem legendären DDR-Triumph 1980.

DHB-Team mit klar besserem Start

Die deutsche Mannschaft legte einen nahezu perfekten Beginn aufs Parkett. Schon da überragte Wolff, der mit elf Paraden in der ersten Halbzeit sogar Erinnerungen an seine Gala im EM-Finale 2016 (ebenfalls gegen Spanien) weckte.

Spaniens Abwehr bremst deutsche Werfer

Als Wolff beim Stand von 11:7 (23.) einen Siebenmeter hielt und wenig später einen spanischen Wurf sogar fing, hätte die deutsche Mannschaft davon ziehen können. Dass sie es nicht tat, lag an Problemen im Angriff.

Renars Uscins dreht spät auf

Doch Spanien ließ sich nicht abschütteln, ging in der 51. Minute sogar erstmals in Führung. So wurde die Schlussphase für die deutsche Mannschaft zum nächsten Nervenkrimi - wieder mit erfolgreichem Ende.