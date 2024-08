Olympia 2024: Drei heimliche Helden von Paris

Rund 10.500 Athletinnen und Athleten aus aller Welt erleben in Paris einen, vielleicht den Höhepunkt ihrer sportlichen Karrieren. Sie haben jahrelang geschuftet und geschwitzt, um es zu den Olympischen Spielen zu schaffen. Sie haben ihr Leben dem Sport untergeordnet, an ihrem Talent gefeilt, auf viel verzichtet. Die Wettbewerbe um 329 Goldmedaillen liefern Unmengen an Geschichten, nur ein Bruchteil davon kann erzählt werden. Hier stellen wir unsere drei heimlichen Helden vor.

Eine Schweizerin hilft bei Zeidlers Gold-Mission

Sofia Maekin, 26 Jahre alt und Ersatz-Ruderin im Schweizer Team, war ungemein wichtig für eine deutsche Goldmedaille: Denn Maekin ist die Freundin von Oliver Zeidler, dem frisch gekürten deutschen Olympiasieger im Einer. Er ist der Konkurrenz im Finale in unwiderstehlicher Manier davongefahren, direkt nach dem Zieleinlauf küsste er ein Armband an seinem Handgelenk. Es ist von ihr, wie sich später herausstellte. "Dream Team" ist dort auf der einen Seite eines silbernen Plättchens eingraviert, auf der anderen der Eifelturm. Sie selbst trägt das Pendant.

Maekin gab ihrem Freund aber nicht nur einen Glücksbringer, sondern in den Tagen vor dem Finale auch eine gut gekühlte Unterkunft und viel Zuspruch. Im Athletendorf war es Zeidler zu heiß, er zog in ihr klimatisiertes Hotelzimmer. Der "Bild" sagte Zeidler: "Ich war, bevor ich sie kennenlernte, viel zu schüchtern, viel zu fokussiert. Sie hilft mir, dass ich relaxter bin."

Nudelsuppen-Flatrate für Gold-Turner Carlos Yulo

Der philippinische Turner Carlos Yulo hat in Paris in den Einzelentscheidungen am Boden und am Sprung brilliert, er gewann zweimal Gold. Damit kürte sich der 24-Jährige zum ersten männlichen Olympiasieger der Philippinen.