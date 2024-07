Kölner Sporthelfer:Hoffen auf Anna-Maria-Wagner-Effekt

Die Kölner Judoka Anna-Maria Wagner wird am Freitag bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris gemeinsam mit Basketball-Star Dennis Schröder die deutsche Fahne tragen . Sie empfinde es als "eine Wertschätzung für die letzten Jahre", sagte die 28-Jährige.

Anna-Maria Wagners harter Kampf ums Olympia-Ticket

Die waren bei ihr geprägt von einer extrem harten Qualifikation, in der es hieß: Anna-Maria Wagner oder Alina Böhm. Nur eine der zwei deutschen Top-Judoka aus Köln konnte in der Klasse bis 78 Kilogramm ein Paris-Ticket bekommen. Es war ein nervenaufreibendes Kopf-an-Kopf-Rennen, erst im Mai hat sich Wagner mit ihrem zweiten WM-Sieg nach 2021 entscheidend abgesetzt.

"Verbund Kölner Athleten" - wie ein Förderverein

Mit einer in Eigenregie generierten Förderung für seine Mitglieder hat der Verbund etwas Einmaliges geschafft, steht aber aktuell am Scheideweg.

Auch Sarah Voss wird geholfen

Als "richtig coole Nachricht" bezeichnet Timur Oruz Wagners Nominierung. Der 29-Jährige ist ehemaliger Hockey-Nationalspieler und Initiator des Kölner Verbunds, aus dem 16 Athletinnen und Athleten in Paris an den Start gehen werden.

Lebensunterhalt versus sportlicher Erfolg

Gold allein macht eben nicht satt. Also ergriff er die Chance, sich mit zwei Freunden in den Aufbau eines Start-Ups in der Kreislaufwirtschaft zu stürzen. Dass er, und er ist ja nicht allein damit, eine solche Entscheidung treffen müsse, sei ein "alarmierendes Signal für den deutschen Sport", sagt Oruz.