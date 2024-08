Olympia 2024: Neugebauer gewinnt Silber und freut sich

Leo Neugebauer holt Silber im Zehnkampf. Lange war er sogar auf Gold-Kurs, musste sich dann aber doch dem Norweger Markus Rooth geschlagen geben. 03.08.2024 | 1:45 min

Paris. Die Freude über Silber wollte sich Leo Neugebauer nicht vermiesen lassen. Es war ein langer Wettbewerb im Stade de France, sein Kollege Niklas Kaul nannte den olympischen Zehnkampf von Paris sogar "dramatisch".

Es war eine lange Saison, und er, der Halter des deutschen Rekords, erfolgreichster Sportler seiner Universität in Texas und weltweit sechstbester Zehnkämpfer der Geschichte, hat nun auch eine olympische Medaille gewonnen.

Erste deutsche Zehnkampf-Medaille seit 28 Jahren

Das ist seit 28 Jahren keinem Deutschen mehr gelungen, damals wurde Frank Busemann in Atlanta ebenfalls Zweiter. Neugebauer freute sich, auch wenn der Norweger Markus Rooth ihm bei seiner Mission Gold unverhofft die Show gestohlen hatte.

8.796 Punkte sammelte der 22-Jährige in den zehn Disziplinen am Freitag und Samstag. Neugebauer holte sich mit denkbar knappem Abstand und 8.748 Zählern Platz zwei, gefolgt von Victor Lindon aus Grenada (8.711).

Kaul kämpft sich in die Top Ten

Der ehemalige Welt- und Europameister Niklas Kaul aus Mainz wurde mit 8.445 Punkten Achter. Der 26-Jährige kam erst beim Speerwerfen mit 77,78 Metern so richtig in Schwung und rannte über 1.500 Meter fulminant zum Disziplinsieg. So schaffte er es nach einem für ihn insgesamt schwierigen Wettbewerb noch in die Top Ten. Der Hallenser Till Steinforth kam bei seinem Olympia-Debüt mit 8.170 Punkten auf Rang 15.

"Das war mental der schlimmste Wettkampf, den ich je gemacht habe", sagte Kaul. Er kam nicht an sein Leistungsniveau heran, ohne genau zu wissen, warum. Nach dem ersten Tag habe er in seinem Zimmer gesessen und "ein paar Tränen verdrückt".

Dass er in den letzten beiden Disziplinen nochmal auftrumpfen konnte, stimmte ihn jedoch so froh, dass er danach bereits wieder zu Scherzen aufgelegt war. Wie er sich seine Zukunft vorstelle?

Vielleicht hilft es, beim nächsten Mal nicht auf Platz 21 in Tag zwei zu starten. Niklas Kaul, deutscher Zehnkämpfer

Neugebauer: "Ich kann nicht unglücklich sein"

Nach den abschließenden 1.500 Meter rückte die Anzeigentafel im Stade de France die harten Fakten erstmal nicht heraus, es dauerte eine ganze Weile, bis da endlich in weißer Schrift auf blauem Grund das Ranking stand. Erst da konnte ein völlig erledigter Leo Neugebauer wieder lächeln - und alle Athleten gemeinsam gingen nach guter Zehnkampf-Tradition auf die Ehrenrunde, Neugebauer mit der deutschen Fahne um seine mächtigen Schultern.

"Die harte Arbeit, die ich das ganze Jahr gemacht habe, jetzt ist sie endlich fertig", sagte er später:

Eine Silbermedaille mitnehmen zu dürfen, ist mir eine Ehre. Leo Neugebauer, deutscher Zehnkämpfer

Ärger darüber, seinen besten Zehnkampf des Jahres nicht bei Olympia , sondern schon im Vorfeld absolviert zu haben, wollte er nicht zulassen. Roth habe einen "krassen Wettkampf" geliefert, während sein eigener "nur so okay" gewesen sei: "Aber ich kann nicht unglücklich sein. Ich habe gemacht, was ich machen musste, ich musste meine College-Saison zu Ende bringen."

Neugebauer brilliert vor Olympia, kämpft in Paris

In Amerika an der Universität von Texas ist Neugebauer in den vergangenen Jahren zu dem Athleten gereift, der er heute ist. Da war es keine Frage, dass er in dieser Saison noch einmal an den College-Meisterschaften teilnahm. Dort hatte er brilliert und an den magischen 9.000 Punkten gekratzt.

Und so hatte er also schon zwei Zehnkämpfe in den Knochen, als er nach Paris kam. Einen zur Vorbereitung im Frühjahr und jenen im Juni, bei dem er den Deutschen Rekord auf 8.961 Punkte verbesserte. In Paris kam er vor allem am zweiten Tag nicht an die Einzelleistungen dieses Wettbewerbs heran.

Neugebauer bleibt in den USA

Auch nach seinem BWL-Abschluss in diesem Jahr will Neugebauer weiter in den USA bleiben, dort hat er allerbeste Trainingsmöglichkeiten. Wie sein Leben aussehen wird, wenn er nicht mehr Student, sondern Profi sein wird, wisse er noch nicht so genau:

Ich mache mein Ding weiter, ich mache Zehnkampf und mein Social Media, und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Leo Neugebauer, deutscher Zehnkämpfer

Auf jeden Fall freue er sich schon auf die kommende Saison, er wolle endlich mal im Frühjahr im Zehnkampf-Mekka Götzis in Österreich antreten - und sich anschließend ganz auf die Weltmeisterschaften in Tokio konzentrieren.

