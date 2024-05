DOSB und DFB: Sportverbände machen mobil gegen Hass im Netz

Der deutsche Sport will seine Athletinnen und Athleten mit Blick auf die Fußball-EM und die Olympischen Spiele im Sommer vor Hass im Internet schützen und rigoros gegen Täter vorgehen.

Das teilten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am Montag in Frankfurt am Main mit.