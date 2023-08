1.500 Athletinnen und Athleten aus 45 Nationen erwarten die Veranstalter in Rotterdam. Turnierdirektor ist, wie könnte es anders sein in den Niederlanden, ein ehemaliger Eisschnelllauf-Weltmeister. Allerdings kann Jeroen Straathof auch eine Paralympics-Goldmedaille im Radsport vorweisen, er siegte 2000 in Sydney auf dem Tandem mit dem sehbehinderten Radsportler Jan Mulder in der Einerverfolgung. Und er gehörte bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen dem niederländischen Bahnrad-Vierer an.