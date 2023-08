Tanja Scholz sammelte nach ihrem überraschenden Silber-Coup zum WM-Auftakt am zweiten Wettkampftag innerhalb von 25 Minuten gleich zwei Goldmedaillen. Erst gewann sie über 100 Meter Freistil in der Startklasse S4 in 1:22,18 Minuten. Dann legte sie in der Startklasse SM3 über 150 Meter Lagen in 2:53,18 Minuten nach.