Para-Alpin-WM: Warum es die Disziplin so schwer hat

Als Ende August die Eröffnungsfeier der Paralympics von Paris übertragen wurde, schauten im ZDF 2,75 Millionen Menschen zu. Auch bei den Winter-Paralympics 2022 in der Corona-Zeit saßen bei einer Übertragung fast zwei Millionen Menschen vor den Bildschirmen.

Es gibt also ein großes Publikum für die famosen sportlichen Leistungen der Menschen mit Behinderung, die sich vom 6. bis 15. März 2026 zu ihren nächsten Winterspielen in Mailand und Cortina treffen.

Termin für Weltmeisterschaft lange unklar

Gut 14 Monate vor dem Mega-Highlight fristen jedoch die Para-Alpin-Skifahrer ein Schattendasein. Bis vor ein paar Wochen stand in der rasanten Sportart mit der deutschen Protagonistin Anna-Lena Forster nicht einmal fest, wo die demnächst stattfindende Weltmeisterschaft als großes Saisonhighlight eigentlich veranstaltet wird.

Es stehen halt immer nur die Paralympics im Fokus. In den drei Jahren dazwischen ist es extrem schwer für unsere Sportart.

Die Terminplanung in diesem Winter hat Bundestrainer Justus Wolf unverblümt "eine Katastrophe" genannt. Der lange unklare Zeitpunkt und Austragungsort der Weltmeisterschaft sorgte nämlich für eine ganze Menge an Problemen, die es in echten Profi-Sportarten sonst nicht gibt.