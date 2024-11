SailGP 2024/25 in ZDF-Mediathek: Das ist das deutsche Team

Das Germany SailGP Team möchte in der Rennserie 2024/25 um den ein oder anderen Sieg mitfahren und sich auch in der Gesamtwertung gut platzieren. Doch wer ist eigentlich bei den Rennen an Bord des deutschen Bootes?

Erik Heil - Fahrer

Anna Barth - Strategin

Anna Barth ist die jüngste Athletin im deutschen Team. Mit 19 Jahren startet sie dieses Jahr in ihre zweite SailGP-Saison. Geboren in Hamburg, lebt Barth heute ebenfalls in Kiel und trainiert am Olympiastützpunkt in Schilksee. 2022 und 2023 gewann sie sowohl die U19- als auch die U21-Juniorenweltmeisterschaft im 49er FX. Nach ihrem Abitur 2023 wechselte sie als Strategin zum deutschen SailGP Team.