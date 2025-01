Boris Herrmann beendet Vendée Globe als Zwölfter

In 80 Tagen um die Welt: Skipper Boris Herrmann ist im Ziel angekommen.

Boris Herrmann hat seine zweite Vendée Globe als Zwölfter abgeschlossen. Die Ziellinie vor dem französischen Hafen Les Sables-d’Olonne kreuzte Boris Herrmann mit seiner Yacht "Malizia - Seaexplorer" nach dramatischer Schlussphase um 23.18 Uhr am Mittwochabend.

So schnell hat noch keiner die Welt umsegelt bei der Vendée Globe: Charlie Dalin unterbot die bisherige Bestmarke um mehr als neun Tage. Boris Herrmann ist noch unterwegs.

15 Tage nach dem Sieger im Ziel

Sein zweites Solo um die Welt nach Platz fünf vor vier Jahren meisterte der 43 Jahre alte Hochseeprofi aus Hamburg in 80 Tagen, 10 Stunden, 16 Minuten und 41 Sekunden.

Das selbst gesteckte Minimalziel der Top-Ten-Platzierung verpasste der nun sechsmalige Weltumsegler durch einen frühen Rückstand und eine schwarze Bruch- und Blitzserie in der zweiten Halbzeit. Herrmann hat bereits eine dritte Teilnahme in vier Jahren in Aussicht gestellt.