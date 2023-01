In der Gesamtwertung liegt Althaus nach dem Springen mit 627 Punkten auf Rang zwei hinter Pinkelnig (776 Punkte). Am Sonntag (2 Uhr/MEZ) steht in Sapporo ein weiterer Wettbewerb an. Dann geht es innerhalb von Japan weiter nach Zao, wo am kommenden Wochenende gesprungen wird.