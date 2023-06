Seit 1987 ist Tennis bei den Special Olympics vertreten. Bei den Spielen in Berlin ist es zudem eine von 16 Unified-Sportarten. Das bedeutet: Athleten mit geistiger Behinderung treten mit sogenannten Unified-Partnern ohne geistige Behinderung gemeinsam in einem Team an. Beim Tennis wird das in den Doppel- und Mixed-Wettbewerben praktiziert.



Wichtig dabei: Athlet und Unified-Partner sollten auf einem ähnlichem Spielniveau sein. Und: die Partner dürfen das Spielgeschehen nicht dominieren, sondern müssen sich bemühen, die Athletinnen und Athleten einzubinden. Sogenannte "Unified Observer" beobachten das Verhalten auf dem Platz. Bei Nichtbeachtung drohen Punktabzug oder im äußersten Fall die Disqualifikation. Das Miteinander und der Spaß sollen stets im Vordergrund stehen.



Zugrunde liegen die offiziellen Regeln der International Tennis Federation (ITF). Einzige Besonderheit: Die Sätze werden nur bis vier statt bis sechs gespielt. Vor Beginn der Hauptrunde werden Klassifizierungsspiele ausgetragen (18. und 19. Juni), um in etwa gleichstarke Gruppen zu bilden. Die Gruppenbesten bestreiten im Anschluss die Finalspiele (23. und 24. Juni).



Insgesamt sechs Tennis-Disziplinen werden auf der Sandplatz-Anlage des SC Brandenburg nahe der Messe Berlin ausgetragen: Einzel, Doppel, Mixed, Unified Doppel und Unified Mixed. Dazu gibt es den Unified-Team-Wettbewerb, bei dem sich je zwei Mixed-Paarungen zu einem Nationen-Team zusammenschließen und Mannschaften aus anderen Ländern gegenüberstehen.109 Athleten und 30 Unified-Partner werden bei den Tennis-Wettbewerben in Berlin erwartet.