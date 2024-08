DFB-Pokal in Ulm: Bayerns erste Prüfung in der Hoeneß-Heimat

Anders als in der Vorjahren muss sich der FC Bayern beim Pflichtspielauftakt mit einer vergleichsweise kleinen Bühne begnügen. Statt wie sonst zur Primetime an einem Samstagabend im Supercup aufzulaufen, geht es für die Münchner am Freitagabend (Anstoß 20.45 Uhr/ live im ZDF ab 20.15 Uhr ) in der ersten Runde des DFB-Pokals zum SSV Ulm ins gut 17.000 Zuschauer fassende Donaustadion.

Das Oval mit der Laufbahn erinnert an längst vergangene Zeiten. Die Haupttribüne besteht in ihrer heutigen Form seit 1952, also seit jenem Jahr, in dem Uli Hoeneß in Ulm geboren wurde.