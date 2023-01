Außer einem fitten Zverev ist derzeit niemand ein sicherer Kandidat für eine zweite Grand-Slam-Woche. Bei den letzten US Open kam es ohne den Verletzten gar so arg, dass es erstmals seit 1984 kein Deutscher in die 2. Runde schaffte. Bei den Frauen gelang es nur Niemeier, die im Achtelfinale ebenfalls gegen Swiatek ausschied. In Melbourne lief der Start bisher ernüchternd, sechs der zehn deutschen Profis verloren am Montag.