Rafael Nadal schied in Runde zwei verletzt aus

Quelle: Reuters

Unterdessen hat sich Rafael Nadal sich nach seiner Verletzung in der zweiten Runde gemeldet. Der Spanier rechnet mit einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen. Das gab der 36-Jährige am Donnerstag in einer Mitteilung in den sozialen Medien bekannt.



Demnach habe die MRT-Untersuchung eine Schädigung zweiten Grades am Iliopsoas-Muskel, dem wichtigsten Muskel für die Hüftbeugung in der Leiste, seines linken Beines ergeben. Nun sei die Zeit für "Sportruhe und entzündungshemmende Physiotherapie" gekommen, schrieb Nadal.