Auch der derzeit an AS Monaco ausgeliehene potenzielle Neuer-Nachfolger Alexander Nübel hatte zuletzt an Tapalovic Kritik geübt. Es habe sehr wenig Kontakt mit Tapalovic gegeben, seit er in Frankreich spielt, sagte Nübel im aktuellen sportstudio am vergangenen Samstagabend: "Man hätte sich schon ab und zu austauschen können, aber das war nicht der Fall."