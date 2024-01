Single-Mixed: Strelow und Voigt siegen in Antholz

Justus Strelow fährt den Sieg für die deutsche Single-Mixed-Staffel in Antholz unter Dach und Fach.

Das deutsche Biathlon-Team hat im zweiten Single-Mixed-Wettbewerb der Weltcup-Saison nach einer überragenden Vorstellung den Sieg gefeiert. In Antholz (Italien) setzten sich Justus Strelow und Vanessa Voigt (0+1) durch, nur ein Nachlader verhinderte eine makellose Vorstellung.

Herausfallende Patrone bei Voigt

Am Ende kam das Duo mit 11,2 Sekunden Vorsprung auf Norwegen (0+8) und 28,3 Sekunden Vorsprung auf Österreich (0+4) ins Ziel. Voigt, die am Vortag im Einzel Vierte geworden war, legte brillant los - sogar eine herausfallende Patrone beim Schießen konnte sie nicht verunsichern.

Strelow knüpfte anschließend nahtlos an, die anderen Nationen hatten der Vorstellung nichts entgegenzusetzen.

Unbeschreiblich, mein erster Weltcup-Sieg - und das in der Single-Mixed. Ich habe so laut geschrien, als Justus den letzten Schuss gemacht hat. Ich bin einfach ultra happy.

Strelow war bereits bei der ersten Single-Mixed-Staffel des Winters im schwedischen Östersund an den Start gegangen. Gemeinsam mit Hanna Kebinger holte er damals Platz sieben (0+7).

Im weiteren Verlauf des Samstags gehen noch Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider, Johannes Kühn und Benedikt Doll in der Mixed-Staffel an den Start (14.45 Uhr/ARD). Zum Abschluss der WM-Generalprobe folgen am Sonntag die Massenstarts der Männer (12.30 Uhr) und Frauen (14.45 Uhr).