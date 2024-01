Langlauf, Tour de Ski: Victoria Carls Podestshow geht weiter

Kampf um erste deutsche "Stockerl"

Die 28 Jahre alte Thüringerin, die mit jeweils Platz zwei an Silvester und Neujahr zum dritten und vierten Mal in ihrer Karriere auf das Weltcup-Podest lief, hat gerade einen richtigen Lauf. Mit 47 Sekunden lieg sie in der Gesamtwertung hinter Jessie Diggins (USA). Mitte Dezember hatte Carl ihren ersten Karrieresieg gefeiert

Das 20-km-Verfolgungsrennen der Langläuferinnen bei der Tour de Ski in Toblach/Italien. Kommentator: Peter Leissl. Moderation: Florian Zschiedrich. Interviews: Heiko Klasen. 01.01.2024 | 88:51 min

Diggins eilt zweitem Toursieg entgegen

Ski Langläuferin Victoria Carl hat lange für ihren ersten Weltcup-Sieg gekämpft. Dass es in diesem Winter damit klappte, ist für die 28-Jährige auch eine Frage des Kopfs. 31.12.2023 | 3:08 min

"Perfekt gelaufen"

Das 10-km-Rennen der Langläuferinnen bei der Tour de Ski in Toblach/Italien. Kommentator: Peter Leissl. Interviews: Florian Zschiedrich, Heiko Klasen. 31.12.2023 | 62:26 min

Auch Friedrich Moch auf dem Vormarsch

Bei den Männern läuft Friedrich Moch immer mehr in die Weltklasse hinein. Platz sieben im Zehner am Sonntag, im Verfolger am Montag mit der viertbesten Tageszeit dann auf Platz sechs verbessert - mit nur einer Sekunde Rückstand auf das Gesamtpodest reist der 23 Jahre alte Allgäuer zur zweiten Tour-Station nach Davos.

Die Tour de Ski führt nun in die Schweiz, in Davos stehen am Mittwoch Freistilsprints und am Donnerstag Klassik-Verfolger an. Abgeschlossen wird das Etappenrennen am Samstag und Sonntag in Val di Fiemme.