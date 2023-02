In diesem Winter fiel der überragende Skilangläufer wegen einer Grippe und einer weiteren Erkältung jedoch länger aus. Mit Zimmerkollege Julian Schmid sprang einer seiner besten Kumpels aus Oberstdorf in die Bresche. Er ist mit 23 noch zwei Jahre jünger als Geiger und stieg in diesem Winter kometenartig in die Weltspitze auf. Im Gesamtweltcup ist Schmid als Dritter bester Deutscher und hat seine ersten drei Weltcup-Siege gefeiert. Einen davon spektakulär in seinem Heimatort.