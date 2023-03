Skirennläuferin Sofia Goggia aus Italien wurde in der Abfahrt von Kvitfjell Zweite und sicherte sich so zum vierten Mal in ihrer Karriere den Sieg in der Abfahrts-Gesamtwertung. Ihren sechsten Saison-Titel in der Königsdisziplin verpasste Goggia um 29 Hundertstelsekunden hinter Lokalmatadorin Kajsa Vickhoff Lie, die ihren ersten Erfolg im Weltcup überhaupt feierte. Dritte wurde Corinne Suter aus der Schweiz.