Olympische Winterspiele:

2010 in Vancouver Gold in der Kombination, Gold im Slalom

2014 in Sotschi Gold in der Kombination, Silber im Super-G

Alpine Ski-Weltmeisterschaften:

2009 in Val d’Isere Gold im Slalom

2011 in Garmisch-Partenkirchen Bronze in Abfahrt und Super-G

2013 in Schladming Gold in der Kombination, Bronze in der Abfahrt und mit dem Team

Weltcup:

Sieg im Gesamtweltcup 2010/2011

27 Weltcup-Siege