Skisprung-Weltcup in Klingenthal: Geiger fliegt allen davon

Skispringer Karl Geiger zeigt sich in Klingenthal in Topform. Er gewann beide Springen.

Das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher zeigte erneut seine starke Verfassung. Mit seinem Satz auf 146,5 Meter im zweiten Durchgang stellte der 28 Jahre alte Wellinger den Schanzenrekord in der Vogtland Arena ein. In Pius Paschke auf Rang acht und Stephan Leyhe auf Platz zehn schafften es zwei weitere Springer des Deutschen Skiverbands in die Top Ten.

Weltcup-Spitzenreiter Stefan Kraft (Österreich), Sieger der ersten vier Saisonspringen und am Samstag hinter Geiger Zweiter, stand als Neunter erstmals in diesem Winter nicht auf dem Podium. Das Gelbe Trikot behauptete Kraft aber vor Wellinger und Geiger.

Karl Geiger in Topform

Tolle Gesamtleistung der DSV-Adler

Vor dem Start der Vierschanzentournee am 29. Dezember in Oberstdorf steht am kommenden Wochenende die traditionelle Generalprobe im Schweizer Engelberg an.