Weniger Jobs: Stagnation erreicht Arbeitsmarkt

Anhaltender Negativtrend

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Wir sehen nun die Langzeitfolgen von vier Jahren Stagnation in Deutschland. Es sind auch so Schlagzeilen wie bei Volkswagen, die Arbeitgeber vorsichtiger werden lassen.

Es seien viele strategisch falsche Entscheidungen getroffen worden bei VW, so ZDF-Reporter Oliver Deuker. Teil der Wahrheit seien auch extrem gute Löhne, am Band und im Management.

Abflauende Nachfrage aus China trübt Arbeitsmarkt

Selbst wenn das Beschäftigungsbarometer in Spanien zunimmt und auch gute Nachrichten vom irischen Arbeitsmarkt kommen, gibt Brzeski keine Entwarnung, was den gesamten, europäischen Arbeitsmarkt angeht.

Ab heute gelten Extrazölle auf Elektroautos aus China. China will die EU-Zölle nicht akzeptieren und will die Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen schützen.

EZB als Konjunktur-Booster

Doch diese Zahlen reichen nicht aus, um das Ruder insgesamt am Arbeitsmarkt herum zu reißen. Bleibt noch als Konjunktur-Booster die Europäische Zentralbank . Sie könnte im Dezember einen "großen" Zinsschritt von 50 Basispunkten gehen - die Leitzinsen also um 0,5 Prozentpunkte senken.

WISO-Sendung vom 30.09.: Deutsche Wirtschaft in der Krise - "Made in Germany" am Ende?

Herbstbelebung bleibt aus

Die Stimmung in der Wirtschaft ist im Keller, die Konjunktur in Deutschland kommt nicht in Schwung und die zerstrittene Ampel-Koalition sucht nach Lösungen. "Es braucht strukturelle Reformen in Deutschland", so der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr.

04.11.2024 | 3:51 min