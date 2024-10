Verkehr in Deutschland: 580 Autos pro tausend Einwohner

Nordrhein-Westfalen, Leverkusen: Autos und Lastwagen stehen am Leverkusener Kreuz im Stau. Regional ist die Pkw-Dichte sehr unterschiedlich: In den Stadtstaaten ist sie besonders niedrig, in den westlichen Flächenländern besonders hoch.

Ein Jahr zuvor waren in Deutschland 578 Autos pro 1.000 Personen zugelassen. Der Zehn-Jahres-Vergleich auf Basis von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes sowie Berechnungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zeigt einen deutlichen Anstieg der Pkw-Dichte in Deutschland. Im Jahr 2014 hatte es noch 543 Autos je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner gegeben.

49,1 Millionen Autos zugelassen

Die absolute Zahl der hierzulande zugelassenen Autos erreichte Anfang 2024 mit 49,1 Millionen Pkw wie in den Vorjahren erneut einen Höchststand. Der Zehn-Jahres-Vergleich zeigt auch einen deutlichen Anstieg der Pkw-Dichte in Deutschland: 2014 hatte es noch 543 Autos je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner gegeben.

Die regionalen Unterschiede bei der Pkw-Dichte sind groß: Am höchsten war sie 2024 in den westlichen Flächenländern Saarland (655 Pkw pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner), Rheinland-Pfalz (630) und Bayern (623).

Hier fahren die Leute mehr mit den Öffis:

Den niedrigsten Wert in einem Flächenland gab es in Sachsen mit 534. In allen ostdeutschen Flächenländern lag die Pkw-Dichte 2024 unter dem Bundesdurchschnitt, in allen westdeutschen darüber. Gegenüber 2014 ist die Pkw-Dichte in nahezu allen Bundesländern gestiegen. Die einzige Ausnahme bildet Berlin, wo sie von 337 auf 329 im Jahr 2024 zurückging.