Vergleichsportal: Welches Girokonto ist das beste für mich?

Zwar kann man mit dem Platinkonto bis zu 99 Nebenkonten führen, dafür kostet der Spaß aber knapp 50 Euro im Monat an Kontoführungsgebühren. Es ist das zweitteuerste Girokonto in der Vergleichsliste der Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin.

"Verbraucher können mit Vergleich eigenverantwortliche Entscheidungen treffen"

Das Kontovergleichsportal der Bafin ist seit Mittwoch (15.1.) online. Alle Verbraucherinnen und Verbraucher können also darauf zugreifen, um sich über die unterschiedlichen Konditionen von Girokonten zu informieren.

Rund 6.900 Giro-Kontenmodelle sind in den Online-Vergleich eingepflegt, 1.100 Banken und Finanzdienstleister liefern seit September ihre Daten dazu. Es sind Informationen etwa zu monatlichen Gebühren, Preisen für Debit- und Kreditkarten oder Haben- und Überziehungszinssätze.

Nach unserem Verständnis ist Verbraucherschutz dann am besten, wenn der Verbraucher selbst eine eigenverantwortliche Entscheidung treffen kann – auf Basis von verlässlichen Informationen.

Das sagte Ulf Lincke gegenüber ZDFheute. Er ist Verbraucherschutzexperte bei der Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin in Frankfurt. "Und diese Informationen stellen wir auf der Bafin-Konten-Vergleichsseite zur Verfügung". Hintergrund ist eine EU-Verordnung, die mit dem kostenlosen und werbefreien Kontenvergleich nun endlich umgesetzt wird.

Dabei lassen sich auf der Konten-Vergleichsseite die Angebote nach verschiedenen Kriterien sortieren und filtern. Wer beispielsweise vor allem nach einer Bank in seiner Nähe für das Girokonto sucht, kann die Suche in dieser Richtung eingrenzen; auch nach der Anzahl - noch - vorhandener Geldautomaten lassen sich die Konten-Angebote der Banken und Sparkassen durchforsten.

Auch Kontenmodelle für Minderjährige, Auszubildende, Studierende oder Menschen in Rente lassen sich auf der neuen Vergleichsseite herausfiltern.

Allerdings können die laut Bafin-Vergleich bis zu 30 Euro pro Monat kosten. Verbraucherschützerinnen wie Dorothea Mohn sprechen von "Abwehrkosten", Gebühren also, die prekär lebende Menschen abschrecken sollen.

Eigentlich hätte die Richtlinie bereits Ende 2018 umgesetzt werden müssen. Verspätet hatte dann die große Koalition aus CDU/CSU und SPD 2021 auf eine privatwirtschaftliche Lösung durch Check24 gesetzt. Nach nur fünf Monaten Betrieb wurde die Seite aber wieder eingestellt. Verbraucherschützer hatten gerichtlich geklagt, dass das von Check24 gebotene Angebot bei Weitem nicht den gesamten Markt abgedeckt habe. Übergangsweise war dann Stiftung Warentest in die Bresche gesprungen und hatte ihren Vergleich von knapp 470 Girokonten kostenlos online gestellt. Wie vorgesehen wurde dieses Angebot Ende 2023 eingestellt. Mit der Lösung des Bafin-Kontenvergleichs hat die jahrelange Dauerbaustelle des unabhängigen und kostenfreien Kontenvergleiches nun ein Ende gefunden.

Die Daten der Banken fließen fortlaufend in die Webseite ein. Wenn sich Konditionen bei den Anbietern ändern, müssen die ihre neuen Daten innerhalb von drei Tagen an den Bafin-Vergleich weitermelden. So soll die Aktualität des Vergleiches sichergestellt sein.