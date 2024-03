GDL startet Ausstand: Bahnstreik im Personenverkehr

Der Tarifstreit bei der Bahn schwelt seit Monaten. Auch eine moderierte Verhandlungsphase mit externen Vermittlern brachte keinen Erfolg. 11.03.2024 | 0:24 min

Begleitet von wachsender Kritik haben die Lokführer der Deutschen Bahn ein weiteres Mal die Arbeit niedergelegt. Der bundesweite Streik im Personenverkehr begann in der Nacht zum Dienstag um 2 Uhr und soll 24 Stunden dauern, wie eine Bahnsprecherin bestätigte.

Wie viele Streiks gab es schon in der laufenden Tarifrunde?

Damit kommt es zum inzwischen sechsten Mal in der laufenden Tarifrunde aufgrund von Arbeitskämpfen der Lokführergewerkschaft GDL zu Einschränkungen für Fahrgäste . Die Bahn hat einen Notfahrplan organisiert, der im Fernverkehr etwa ein Fünftel des Zugverkehrs sichert.

Ausfälle und Verspätungen auch nach Streik-Ende?

Der Regionalverkehr und die S-Bahnen der Deutschen Bahn sind ebenfalls betroffen. Dort kann sich das Angebot je nach Region stark unterscheiden. Auch nach dem Ende des Streiks am Mittwoch müssen Fahrgäste weiter mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen.

Die Bahn versuchte am Montag, den Streik gerichtlich stoppen zu lassen. Doch das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte den Eilantrag des Konzerns auf einstweilige Verfügung gegen den neuerlichen Arbeitskampf ab. Die Bahn kündigte daraufhin an, in Berufung zu gehen.

Wann wird über die Berufung verhandelt?

Die Bahn will das Urteil in der zweiten Instanz vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht überprüfen lassen, wie es in einer Erklärung des Konzerns hieß. Über die Berufung soll erst an diesem Dienstag gegen Mittag ab 12 Uhr verhandelt werden.

Sollte das Hessische Landesarbeitsgericht anders entscheiden als das Frankfurter Arbeitsgericht, müsste die GDL ihren Streik unterbrechen. Ein sofortiges Ende der Einschränkungen für Fahrgäste würde das aber nicht bedeuten.

Wie kann der Konflikt beigelegt werden?

Die aktuelle Auseinandersetzung läuft seit November. Auch eine moderierte Verhandlungsphase mit externen Vermittlern brachte keinen Erfolg. Einen Vorschlag der Moderatoren, die Arbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 36 Stunden abzusenken, wurde von der GDL abgelehnt.

Der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Universität Kassel geht davon aus, dass der Konflikt nur mit einem vollständigen Einlenken der Bahn auf die GDL-Forderung nach 35 Stunden beigelegt werden kann.

Das sollte die Bahnführung besser schneller als später anerkennen und auf dieser Grundlage auch verhandeln. Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler

So viel verdienen Lokführer im Vergleich

Wie reagieren Bahn und Wirtschaft?

DB-Sprecher Achim Strauß kritisierte die Gewerkschaft am Montag in der Sendung "RTL Direkt": "Man muss sich schon fragen, warum eine Gewerkschaft, die von 38 auf 35 Stunden will, wenn sie 36 haben könnte, warum sie dann noch das ganze Land lahmlegt und die Wirtschaft gefährdet und die Reisepläne von Millionen Menschen durcheinander bringt."

Wirtschaftsvertreter kritisierten die Aktionen als Missbrauch des Streikrechts und als Belastung für den Standort Deutschland.

Warum eskalieren GDL-Bahn-Tarifkonflikte so oft?

Das hat unter anderem mit der Rolle der GDL bei der Bahn zu tun. Sie ist neben der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) die kleinere von zwei Gewerkschaften, die beim Konzern um Mitglieder konkurrieren. Das Tarifeinheitsgesetz legt fest, dass in einem Betrieb nur die Tarifverträge der mitgliederstärkeren Arbeitnehmervertretung angewendet werden.

"Deshalb tritt die Lokführergewerkschaft nach meiner Beobachtung so unglaublich hartnäckig auf", sagte die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, der "Augsburger Allgemeinen".

Die GDL will damit mehr Mitglieder gewinnen und unter Beweis stellen, dass sie ihren Mitgliedern mehr zu bieten hat. Gäbe es nur eine Gewerkschaft bei der Bahn oder könnten unterschiedliche Verträge angewendet werden, dann wäre der Konflikt weniger groß. Monika Schnitzer, Chefin der Wirtschaftsweisen

Hinzu kommt, dass die GDL zwar eine kleine Gewerkschaft ist. Sie vertritt aber hauptsächlich Lokführer und das Zugpersonal, ohne die ein Zug nicht fährt. Ein Streik dieser Beschäftigten hat insofern automatisch eine große Wirkung.