Deutsche zahlen häufiger bar als europäische Nachbarn

Obwohl das Bezahlen per Karte, Smartwatch oder Smartphone boomt, zahlen die Deutschen immer noch viel bar - zumindest im Vergleich mit den Nachbarn.

Im Schnitt haben die Einwohner Deutschlands 2023 pro Kopf insgesamt 304 Mal elektronisch bezahlt, wie die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) in der neuen Ausgabe ihres jährlichen "Global Payment Report" schreibt. Damit lag die Nutzung von Debit- und Kreditkarten sowie Smartphone in Deutschland laut BCG im hinteren Drittel.

An erster Stelle der elektronischen Bezahlvorgänge lag im vergangenen Jahr demnach

Am anderen Ende der Tabelle lagen laut BCG die Verbraucher in

Bargeldanteil sinkt aber auch in Deutschland

Nach einer jährlichen Umfrage der Bundesbank zahlen aber auch die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland immer seltener bar: 2008 lag die Bargeldquote beim Bezahlen in Deutschland noch bei 83 Prozent, im vergangenen Jahr waren es noch 51 Prozent, nachzulesen im Bericht "Zahlungsverhalten in Deutschland 2023" vom Juli dieses Jahres.