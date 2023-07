Rund um die Pfarrkirche hat der Energiekonzern einen Bauzaun gezogen. "Eigentum der RWE Power AG. Grundstück betreten verboten", steht auf einem Schild. So wie es derzeit aussieht, wird die Kirche als einziges Gebäude stehen bleiben. Sie soll in ferner Zukunft an die Geschichte des Ortes erinnern und direkt am Ufer eines riesigen Freizeitsees stehen. Denn aus Kerpen-Manheim soll in einem halben Jahrhundert die Manheimer Bucht werden.