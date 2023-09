Die Deutsche Bahn will den Nahverkehr mit rund zwölf Milliarden Euro fitter für die Zukunft machen. Davon sollen bis 2030 mehr als elf Milliarden Euro in modernere Züge fließen und 900 Millionen Euro in neue Busse, wie der Staatskonzern (DB) am Montag zur Branchenmesse "Zukunft Nahverkehr" in Berlin mitteilte.