Studie: 372 Milliarden für Sanierung von Verkehrsnetz nötig

Mitten hinein in die Beschlüsse der Bundesregierung , die für mehr Wachstumsimpulse sorgen sollen, lässt eine Studie aufhorchen. Dass Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) hat in einer umfangreichen Untersuchung den Zustand von Deutschlands Straßen, Brücken und Schienen untersucht und errechnet, dass für den Erhalt und die Erweiterung des kommunalen Wegenetzes Investitionen von rund 372 Milliarden Euro notwendig sind.

Investitionsstau: Mittel reichen nicht mal für den Erhalt des bestehenden Netzes

372 Milliarden Euro, eine Summe, auch wenn sie sich auf mehrere Jahre aufteilt, die an das riesige 430-Milliarden-Dollar-schwere Investitionsprogramm der USA heranreicht, wenn die Baumaßnahmen denn so umgesetzt werden würden.

Verkehrsminister Wissing glaubt fest an die Zukunft des LKW und geht davon aus, dass der Verkehr noch wachsen wird. Dennoch investiert die Regierung nun mehr in die Schiene. 17.07.2023 | 2:47 min

Derzeit investierten die Kommunen so wenig in Straßen, Gleise und Tunnel, dass es noch nicht einmal für den Erhalt des bestehenden Netzes reiche.

Bürokratie, Föderalismus, Datenschutz – vieles von dem, was einmal als gute Idee angefangen hat, bremst die Deutschen inzwischen aus. Reguliert Deutschland sich in den Stillstand? 27.07.2023 | 44:09 min

Bau-Präsident fordert Umdenken

Um mehr Verkehr von der Straße zu bekommen, bräuchte es ein besseres Angebot auf der Schiene, so Müller. Allein in die ÖPNV-Infrastruktur müssten bis 2030, so die Studie, bis zu 64 Milliarden Euro investiert werden. "Deswegen brauchen wir einen Verkehrsplan für Deutschland, der nicht in Legislaturperioden denkt, der nicht in Ländergrenzen denkt."