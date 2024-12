Stahl, Chemie, Autos: Wie geht es der deutschen Industrie?

"Gewinn-Lokomotive" China fährt ab

Der Autoindustrie fehlen Aufträge, Umsätze gehen zurück, die Produktion ist nicht ausgelastet. Die hohen Energiepreise erschweren die Wettbewerbsfähigkeit - besonders in China sind die Kosten deutlich niedriger. Auf dem größten Automarkt der Welt werden nun heimische Hersteller immer erfolgreicher, die deutschen Autobauer verlieren dagegen Marktanteile.

Die Automobil-Industrie ist im Umbruch. Künftig werden viele Arbeitsplätze wegfallen - dennoch steigt der Bedarf an Fachkräften.

"Für die sehr global aufgestellten deutschen Automobilhersteller und Zulieferer war China in den letzten 20 Jahren die Wachstums- und Gewinn-Lokomotive", sagt Autoexperte Christoph Stürmer. Nun kämen die Umsätze nicht wie geplant und das erzeuge wirtschaftliche Probleme, so Stürmer. Verantwortlich dafür sei vor allem die Elektrostrategie . Hier könne Deutschland nicht mithalten. Stürmer erklärt:

Man hat sich die Umstellung auf elektrische Antriebe zu einfach vorgestellt. Man hat versäumt, die tiefen Wertschöpfungsketten in Deutschland und Europa aufzubauen.

Autobauer und Zulieferer ziehen Konsequenzen und bauen Stellen ab. Auf Jahressicht gingen dort gut 12.000 Jobs verloren, ermittelt die Kapitalprüfungsgesellschaft EY zum Ende des dritten Quartals. Betroffen sind zum Beispiel die großen Zulieferbetriebe Bosch , Schaeffler und ZF. Auch der Autobauer Ford will Stellen streichen

Wegen der Krise in der Automobilbranche ist auch der Zulieferer ZF in Schieflage geraten. An den deutschen Standorten droht ein massiver Stellenabbau.

