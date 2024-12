VW-Betriebsversammlung: Zeichen stehen auf Krawall

Nach den flächendeckenden Warnstreiks am Montag ist bei Volkswagen heute mit einer turbulenten Betriebsversammlung zu rechnen. Konzernchef Oliver Blume bekräftigte die Notwendigkeit zu massiven Kostensenkungen. "Die aktuelle Situation ist ernst", sagte er mit Verweis auf hohen Wettbewerbs- und Preisdruck. Die Arbeitskosten seien in Deutschland inzwischen zu hoch. "Unsere Produkte sind gut, jetzt müssen wir mit den Kosten runter - in allen Bereichen." Es gelte, gemeinsam mit dem Betriebsrat in Verhandlungen eine nachhaltige Lösung zu finden. Der Vorschlag der Arbeitnehmervertreter zu Einsparungen sei ein guter Start, "reicht aber leider bei weitem noch nicht aus, die Zukunft von Volkswagen zu verteidigen."