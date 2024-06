Weniger Geld im Portemonnaie trotz steigender Gehälter

Die Inflation hat die jüngste Steigerung der Einkommen in Deutschland aufgefressen. Zwar wuchs das mittlere Einkommen nach Angaben des Statistischen Bundesamts von 2022 auf 2023 um 5,1 Prozent - die Teuerungsrate lag aber bei 5,9 Prozent.

Inflationstreiber Ukraine-Krieg

Die Inflation hatte sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Anfang 2022 beschleunigt, weil Energie , und in der Folge auch Produktion und importierte Waren, viel teurer wurden.

Der Ukrainekrieg hat Rügen verändert: In der Binzer Bucht ist ein LNG-Terminal für Deutschlands Gasversorgung entstanden. Die Inselbewohner sind in Aufruhr.

Gewerkschaften versuchten, die Preissprünge mit hohen Tarifabschlüssen auszugleichen, und auch die Renten wurden deutlich erhöht. Unterm Strich bleibt aber in den Kassen der Haushalte im Schnitt ein Minus.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Inflation in Deutschland (inkl. Nahrung und Energie)

Inflation in Deutschland (inkl. Nahrung und Energie)

Vor Ukraine-Krise Teuerungsrate weit über Einkommenszuwachs

Besonders deutlich wird das mit Blick auf Zahlen vor der Ukraine-Krise: So lag die Teuerung von 2021 bis 2023 bei insgesamt 13,2 Prozent. Die verfügbaren mittleren Einkommen wuchsen in derselben Zeit nur um gut 5,8 Prozent von 33.558 auf 35.510 Euro.

Das "mittlere Einkommen" - in der Regel Medianeinkommen genannt - ist eine statistische Größe, die sehr hohe und sehr niedrige Einkommen weniger stark gewichtet als das "Durchschnittseinkommen". Die Tendenz ist aber bei beiden Rechengrößen ähnlich.

Wagenknecht: Ampel tut zu wenig gegen Inflation

Die Bundesagentur für Arbeit bietet in einigen Städten eine Job-Sofortvermittlung an. Wer hierher kommt, hat meist kein Geld mehr in der Tasche.

23.06.2024 | 30:05 min