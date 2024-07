Fachmesse Eurobike: Fahrradbranche setzt aufs Dienstrad

Zahlreiche Räder stehen an einem Stand auf der Fachmesse Eurobike in den Frankfurter Messehallen.

Die Eurobike-Messe beginnt in Frankfurt: Eine Vielzahl von technischen Neuerungen werden vom 3. bis zum 7. Juli zunächst den Fachleuten und dann am Wochenende auch dem breiten Publikum präsentiert. Rund 1.800 Aussteller zeigen eine Reihe von Innovationen und Weiterentwicklungen insbesondere im E-Bike-Bereich und bei Lastenrädern.

In starkem Kontrast dazu: Die schweren "SUV-Bikes", die überall in den Messehallen zu finden sind und mit ihren dicken, geländegängigen Reifen, dem breiten Rahmen inklusive Vollfederung sowie einer großen Batteriereichweite dem E-Bike-Segment einen weiteren Schub verleihen sollen.

Nachfrage-Boom ebbt ab

Gleichzeitig stehen die Lager der Händler und Hersteller noch voll: Etwa doppelt so viele Fahrräder und E-Bikes wie in normalen Jahren warten dort noch auf einen geeigneten Abnehmer.

Diensträder als Rettungsanker

Das kommt gut an: In den letzten fünf Jahren konnte die Branche dank Wachstumsraten von rund 50 Prozent pro Jahr insgesamt fast zwei Millionen Diensträder in den Markt bringen, heißt es in einer Auswertung des Beratungsunternehmens Deloitte.