Fairtrade-Absatz gesunken - Umsatz gestiegen

Nach Angaben von Fairtrade sind mittlerweile 1,9 Millionen Bäuerinnen und Bauern Teil des Netzwerkes in 75 Anbauländern rund um den Globus. Allerdings gibt es auch Kritik an Labeln wie Fairtrade .So weisen Menschenrechtsaktivisten darauf hin, dass auch die von Fairtrade gezahlten Preise etwa Kaffee- oder Kakaobauern nicht ausreichten.