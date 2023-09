Tatsächlich verlor Hamburg in den letzten Jahren stetig Marktanteile an die Konkurrenz in Rotterdam, Antwerpen, Le Havre und Piräus. Allein im ersten Halbjahr 2023 brach der Containerumschlag um fast zwölf Prozent ein. Eine durch Pandemie und Ukraine-Krieg ins Schlingern geratene Weltwirtschaft, Probleme bei der Elbvertiefung, zu hohe Kosten an den Hafenterminals und zu geringe Investitionen in die Infrastruktur machen dem Hafen zu schaffen.