EM und Konjunktur: In der Wirtschaft ein 0:0 zur Halbzeit

Tausende Fans der Niederlande feiern das Team Oranje in München. Wirtschaftlich zündet die EM in Deutschland allerdings nicht so recht.

"Die Bundesregierung bräuchte eine Art Wachstumspaket", denn Unternehmen verlören immer mehr Interesse am Standort Deutschland, so Prof. Clemens Fuest, Präsident ifo-Institut.

"Was uns Sorgen macht", sagt Fuest, "ist, dass die Aufträge zurückgehen, vor allem in der Investitionsgüterindustrie." Und ergänzt: "Wir sehen auch keinen Anstieg der Konsumausgaben, der der Konjunktur jetzt helfen würde."

Einzelne Branchen profitieren nur kurzzeitig

Ähnlich sieht es bei den Hotelbuchungen aus. Stimmen aus den EM-Städten Berlin und Düsseldorf deuten darauf hin, dass man mehr erwartet hätte. Das Zwischenfazit der meisten Hoteliers lautet: Gute Auslastung an Spieltagen, an anderen Tagen zahlreiche freie Betten. Im Ergebnis also eher ein "plus minus Null", zumal der Fußball während der vier Wochen alle anderen Veranstaltungen wie Tagungen und Kongresse verdränge, so die Branchenkenner.