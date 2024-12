Schwarzarbeit: 91 Prozent der Haushaltshilfen nicht gemeldet

91 Prozent der Haushaltshilfen in Deutschland arbeiten schwarz, berichten die Funke-Medien und berufen sich auf eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Demnach ist die Zahl der angemeldeten Haushaltshilfen 2024 um 4,5 Prozent auf rund 246.700 gesunken. Die Umsätze bei illegal beschäftigten Haushaltshilfen seien dagegen um 15 Prozent auf über elf Milliarden Euro gestiegen.

2,87 Millionen Haushalte haben regelmäßige Helfer

Das IW habe für seine Studie jüngste Daten aus dem Sozio-ökonomischen Panel aus dem November genutzt und mit weiteren Statistiken verglichen, berichten die Zeitungen weiter. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung beschäftigten 2,87 Millionen Haushalte in Deutschland regelmäßig und 1,15 Millionen Haushalte gelegentlich eine Haushaltshilfe.

Der Anteil der Schwarzarbeit steigt in Deutschland in diesem Jahr um 8,4 Prozent. Warum die Schattenwirtschaft so stark wächst, berichtet Valerie Haller.

