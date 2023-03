Wer aber jetzt, wo die Kurse stark gesunken sind, verkaufen muss, bekommt sehr viel weniger als den Nennwert, macht also Verluste. Verkaufen wird also nur, wer verkaufen muss, wer in Schwierigkeiten geraten ist. So gesehen vergangene Woche bei der Silicon Valley Bank (SVP), die aber trotz Notverkäufen bereits in einer solch großen Schieflage war, dass sie Insolvenz anmelden musste.