Firmen nicht in Feierlaune: Die Gründe dafür

Es sah vergangene Woche fast nach Jahresendrallye aus. Der Dax kletterte auf seine Höchstmarke von 17.000 Punkten und an der Börse wurde gefeiert. Hier werden die Erwartungen in der Zukunft gehandelt. Doch blickt man heute in die Chefetagen der deutschen Wirtschaft , ist die Feierlaune zum Jahresende getrübt.