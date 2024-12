Deutsche Wirtschaft ist pessimistisch - IW-Umfrage

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist schlecht - so die Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft. Nur wenige Verbände erwarten eine bessere Lage als letztes Jahr.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat einen Tiefpunkt erreicht. Die aktuelle Lage schätzen Wirtschaftsverbände überwiegend schlechter ein als noch vor einem Jahr, beim Blick auf 2025 dominiert Pessimismus. Michael Hüther, Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), erklärte zu den Ergebnissen der jährlichen Umfrage seines Hauses unter großen Branchenverbänden:

Selten war die aktuelle wirtschaftliche Lage so besorgniserregend.

"Aus den vergangenen 100 Jahren kennen wir etliche Krisen, aber keine war so vielschichtig mit so vielen Ursachen wie die, in der wir jetzt stecken", beschrieb Hüther die Lage.